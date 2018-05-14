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ميرهان حسين بالحجاب في "أيوب" (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:21 ص
ميرهان حسين بالحجاب في أيوب (صور)
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سارة إبراهيم
 

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "أيوب" للفنان مصطفى شعبان، والمخرج أحمد صالح، والمقرر عرضه مع أول أيام شهر رمضان، عبر قناة "الحياة" الفضائية.


ونشرت "حسين" صورتها وهي ترتدي الحجاب، أثناء تصوير أحد مشاهد دورها بالمسلسل، وعلقت بالقول: "واني برغم الظلام لست بيائس... فالفجر من رحم الظلام يولد"، وأضافت: "رغدة من مسلسل أيوب".


من ناحية أخرى، تشارك "حسين" بظهور خاص، ضمن أحداث مسلسل "بركة" للفنان عمرو سعد، والمخرج محمود كريم، ومن المقرر أن يخرج المسلسل من السباق الرمضاني المقبل، بعد تراجع قناة on e عن عرضه.

ميرهان حسين بالحجاب في "أيوب" (صور)
ميرهان حسين بالحجاب في "أيوب" (صور)
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