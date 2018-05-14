ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة نهائي الكأس

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:49 ص
كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة نهائي الكأس
الزمالك
طباعة
رامي بشاي
 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه أمس الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاسكندرية، استعدادا لمواجهة فريق سموحة، في نهائى بطولة كأس مصر، غدا الثلاثاء، حيث استمر المران لمدة 70 دقيقة، وشارك فيه جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر.

 

وركز خالد جلال المدير الفنى للفريق، خلال مران الأحد، على بعض الجمل الخططية والتكتيكية، التى سوف ينفذها لاعبو الفريق في المباراة النهائية، وخلال المران قام المدير الفنى بتصحيح الأخطاء، ومنح لاعبي الأبيض تعليمات لتنفيذها.

 

وحرص الجهاز الفني، على إجراء تقسيمة بطول الملعب، كما تم تخصيص فقرة من المران لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح.

 

 

المزيد عن: كواليس تدريبات الزمالك رياضة تدريبات الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:10:14 AM