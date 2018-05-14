كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لموقعة نهائي الكأس

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه أمس الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاسكندرية، استعدادا لمواجهة فريق سموحة، في نهائى بطولة كأس مصر، غدا الثلاثاء، حيث استمر المران لمدة 70 دقيقة، وشارك فيه جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر.

وركز خالد جلال المدير الفنى للفريق، خلال مران الأحد، على بعض الجمل الخططية والتكتيكية، التى سوف ينفذها لاعبو الفريق في المباراة النهائية، وخلال المران قام المدير الفنى بتصحيح الأخطاء، ومنح لاعبي الأبيض تعليمات لتنفيذها.

وحرص الجهاز الفني، على إجراء تقسيمة بطول الملعب، كما تم تخصيص فقرة من المران لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح.