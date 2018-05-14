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"خير زمان": لدينا 3 عروض لـ"شنط رمضان"

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:21 ص
خير زمان: لدينا 3 عروض لـشنط رمضان
حمادة إبراهيم
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نعيم يوسف
 
قال حمادة إبراهيم، مدير مبيعات ماركت "خير زمان"، إنهم لديهم 3 عروض لـ"شنط رمضان"، واحدة بـ100، وواحدة بـ85، وكرتونة "مترو" بـ75 جنيها.

وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، الأحد، أن الشنطة الأولى ثمنها 100 جنيه، وبها 17 كيلو من السلع الأساسية، حيث يوجد بها 2 عبوة من الزيت، و6 أكياس من الأرز، و10 أكياس مكرونة، وزن 350 جراما، وبها ملح، وصلصة، و2 كليو سكر، وغيرها من السلع.

وأشار إلى أنهم لديهم عروض أخرى للحوم، تتراوح بين 86 جنيها، و106 جنيهات.
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