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حسام بدراوي يطالب بزيادة مرتبات المعلمين بعد إلغاء الدروس الخصوصية

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:53 ص
حسام بدراوي يطالب بزيادة مرتبات المعلمين بعد إلغاء الدروس الخصوصية
الدكتور حسام بدراوي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي والخبير التربوي، إن المدرس هو المؤثر الرئيسي في حياة الناس، ويجب أن يكون لديهم شغف بمهنة التدريس.

وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، الأحد، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه "بعد إلغاء الدروس الخصوصية، المرتبات لا بد أن تزيد، ولكن لمن؟، لمن لديه القدرة على تطوير نفسه، والقادر على توصيل المعلومات".

وشدد على ضرورة تقييم المدرسين مثل الطلاب، لافتًا إلى أن أصل فكرة أكاديمية المعلم هو تطوير المعلمين، ويجب أن يحصلوا على عدد من النقاط لكي يتم ترقيتهم، لافتا إلى أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها، ولكن لم تؤد دورها.
المزيد عن: لميس الحديدي حسام بدراوي المدرس التعليم
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