برشلونة يتحرك نحو ألمانيا لدعم صفوفه في الموسم القادم

أكدت تقارير إسبانية أن مركز الظهير الأيمن سيكون صاحب الأولوية في التدعيم لدى برشلونة بطل الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "دون بالون"، في ظل الإصابات التي عانى منها سيرجيو روبيرتو، وعدم إجادة سيميدو دفاعيا، يريد المدرب فالفيردي التعاقد مع الظهير الألماني الشاب، جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق الكتالوني يرصد بشكل مبدئي 50 مليون يورو، لإقناع بطل البوندسليجا بالتخلي عن لاعبه.

وكان برشلونة يرغب في ضم بيلرين لاعب آرسنال مطلع الموسم الجاري، إلا أن إدارة المدفعجية رفضت.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت إتمام برشلونة صفقة ضم أنطوان غريزمان من أتليتكو مدريد مقابل 100 مليون يورو، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي إلى الآن.