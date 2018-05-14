المحمدي: محمد عواد أفضل حارس في مصر وأتمنى تواجده في المونديال

أكد باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي، أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش له دور كبير فيما وصل إليه محمد عواد حارس مرمى الفريق هذا الموسم.

وقال "المحمدي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " محمد عواد أخ كبير ليا وأحبه جدًا".

وأضاف: "عواد قدم موسما رائعا جدًا مع الفريق بشهادة الجميع".

وأتم:"محمد عواد أفضل حارس في مصر هذا الموسم وأتمنى أن يكون له دورًا مع المنتخب في مونديال روسيا".