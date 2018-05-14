ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المحمدي: محمد عواد أفضل حارس في مصر وأتمنى تواجده في المونديال

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:06 ص
المحمدي: محمد عواد أفضل حارس في مصر وأتمنى تواجده في المونديال
محمد عواد
طباعة
علاء خليف
 

أكد باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي، أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش له دور كبير فيما وصل إليه محمد عواد حارس مرمى الفريق هذا الموسم.

 

وقال "المحمدي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " محمد عواد أخ كبير ليا وأحبه جدًا".

 

وأضاف: "عواد قدم موسما رائعا جدًا مع الفريق بشهادة الجميع".

 

وأتم:"محمد عواد أفضل حارس في مصر هذا الموسم وأتمنى أن يكون له دورًا مع المنتخب في مونديال روسيا".

 

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر محمد عواد باهر المحمدي الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:10:14 AM