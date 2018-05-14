٨ معلومات لا تعرفها عن أحمد مرعي في ذكرى ميلاده
تحل اليوم الإثنين، الذكرى السادسة والسبعين على ميلاد الفنان الراحل أحمد مرعي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الخارج لم يتسنى للجمهور المصري التعرف عليه.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفها عن الراحل أحمد مرعي:-
١- ولد أحمد مرعي، في الرابع عشر من مايو ١٩٤٢، في قرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
٢- حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم التمثيل عام 1965.
٣- عمل معيدًا بمعهد السينما إلى جانب عمله بمسرح الجيب.
٤- كان يدرس الإلقاء مع عبد الوارث عسر، والماكياج مع الأستاذ القطورى.
٥- شارك في أفلام مهمة منها "الرسالة، والمومياء، و"إثنان ضد القانون".
٦- من أشهر مسلسلاته: "سليمان الحلبي"، "محمد الفاتح"، "مصرع المتنبي"، "الجريمة والعقاب".
٧- شارك في المهرجانات الدولية، ونال جوائز هامة منها جائزة أحسن ممثل عام 1969 عن فيلم 3وجوه للحب.
٨- توفي في السادس عشر من يوليو 1995.