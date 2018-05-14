٨ معلومات لا تعرفها عن أحمد مرعي في ذكرى ميلاده





تحل اليوم الإثنين، الذكرى السادسة والسبعين على ميلاد الفنان الراحل أحمد مرعي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الخارج لم يتسنى للجمهور المصري التعرف عليه.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفها عن الراحل أحمد مرعي:-



