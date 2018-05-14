ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فرج عامر: الكرة المصرية ينقصها العدالة حتى تكون ممتعة

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:48 ص
فرج عامر: الكرة المصرية ينقصها العدالة حتى تكون ممتعة
محمد فرج عامر
طباعة
علي شحاتة
 

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الكرة المصرية لن تتطور إلا بوجود العدالة بين جميع الفرق وأن يندرج الجميع تحت القانون.

 

وقال عامر في تصريحات لفضائية "أون سبورت" خلال برنامج مساء الأنوار، مساء الأحد: " إدارة سموحة أعلت من المصلحة العليا على مصلحتها الشخصية في مسألة حكم نهائي الكأس ولم نخرج ولو للحظة طوال الأزمة عن اللوائح والقوانين".

 

وتابع: " سنخوض نهائي الكأس وهدفنا الفوز ولن يضيع مجهود إدارة سموحة وجهازها الفني واللاعبين مطلقاً".

 

المزيد عن: فرج عامر سموحة رياضة الكرة المصرية الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:10:14 AM