فرج عامر: الكرة المصرية ينقصها العدالة حتى تكون ممتعة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الكرة المصرية لن تتطور إلا بوجود العدالة بين جميع الفرق وأن يندرج الجميع تحت القانون.

وقال عامر في تصريحات لفضائية "أون سبورت" خلال برنامج مساء الأنوار، مساء الأحد: " إدارة سموحة أعلت من المصلحة العليا على مصلحتها الشخصية في مسألة حكم نهائي الكأس ولم نخرج ولو للحظة طوال الأزمة عن اللوائح والقوانين".

وتابع: " سنخوض نهائي الكأس وهدفنا الفوز ولن يضيع مجهود إدارة سموحة وجهازها الفني واللاعبين مطلقاً".