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الحلقة 117 من مسلسل ارطغرل الجزء الرابع على قناة تي آر تي

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:44 ص
الحلقة 117 من مسلسل ارطغرل الجزء الرابع على قناة تي آر تي
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.



ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.

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