سما المصري "هندية" عبر إنستجرام ! (صورة)





شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعي حسابها عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" أحدث صورها.









وظهرت المصري، خلال الصورة وهي ترتدي الاكسسوارت الهندية الشهيرة، معلقة: "طب مفيش رقصه هندي بالطقم ده؟".









وحازت الصورة على إعجاب جمهور سما، الذي سارع بمشاركتها على نطاق واسع وإبداء الإعجاب بها.



