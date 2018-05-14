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سما المصري "هندية" عبر إنستجرام ! (صورة)

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:30 ص
سما المصري هندية عبر إنستجرام ! (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعي حسابها عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" أحدث صورها. 


وظهرت المصري، خلال الصورة وهي ترتدي الاكسسوارت الهندية الشهيرة،  معلقة: "طب مفيش رقصه هندي بالطقم ده؟".


وحازت الصورة على إعجاب جمهور سما، الذي سارع بمشاركتها على نطاق واسع وإبداء الإعجاب بها. 

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