"القرموطي" يظهر بـ"تيشرت" عليه صورة وزير التعليم (فيديو)



وأشاد "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد، بالوزير لأنه استمع إلى المواطنين وتراجع بعض الشيء في قراره.



ولفت إلى أن مجانية التعليم مرت بعدة مراحل، ولكن لم يتم تطويره، وجاء الدكتور طارق شوقي وقرر التطوير، وهذا الأمر أثار البعض، لأنهم متقيدين بالقديم وفكرة "الصم"، موضحا أنه خلال الأيام الماضية هناك 9450 موضوعًا ومقالًا صحفيًا تم نشرهم عن تطوير التعليم.





ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء مباشرة، بـ"تيشرت" عليه صورة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعليه شعار "ادعم وزير التعليم".