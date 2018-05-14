خاص.. كواليس انتهاء أزمة محمد إبراهيم مع رئيس الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه سيتم حل أزمة محمد ابراهيم عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سموحة، غدا الثلاثاء، في نهائي كأس مصر.

وعلم "الفجر الرياضي" أن خالد جلال، المدير الفني للقلعة البيضاء، تدخل في وساطة بين اللاعب والمستشار مرتضى منصور ليتم الاتفاق على إنهاء الأزمة عقب مباراة سموحة.

يذكر أن محمد إبراهيم غاب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة 25 يوما، بعد أزمته مع أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك بسبب مطالبته بمستحقات اللاعبين.