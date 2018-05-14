ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. كواليس انتهاء أزمة محمد إبراهيم مع رئيس الزمالك

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:35 ص
خاص.. كواليس انتهاء أزمة محمد إبراهيم مع رئيس الزمالك
مرتضى ومحمد إبراهيم
طباعة
الفجر الرياضي
 

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه سيتم حل أزمة محمد ابراهيم عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سموحة، غدا الثلاثاء، في نهائي كأس مصر.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن خالد جلال، المدير الفني للقلعة البيضاء، تدخل في وساطة بين اللاعب والمستشار مرتضى منصور ليتم الاتفاق على إنهاء الأزمة عقب مباراة سموحة.

 

يذكر أن محمد إبراهيم غاب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة 25 يوما، بعد أزمته مع أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك بسبب مطالبته بمستحقات اللاعبين.

 

المزيد عن: مرتضى منصور محمد إبراهيم كواليس رياضة خاص الفجر الرياضي أزمة الزمالك أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 2:40:02 AM