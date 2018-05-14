كريم الهلالي: حزب آفاق تونس لم يحقق المنشود في الاستحقاق البلدي

قال رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس كريم الهلالي، إن الحزب غير راض عن النتائج التي سجلها في الإنتخابات البلدية، ولا عن النتائج العامة المحققة في هذه الإنتخابات.





وأفاد الهلالي، في تصريح صحفي، على هامش إجتماع عقده مؤخرا المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، بأن حصيلة الحزب خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، هي تقريبا 200 مستشار بلدي، وذلك باحتساب المنخرطين في الحزب الذين ترشحوا ضمن قائمات الإتحاد المدني أو قائمات مستقلة.





وقال إن المكتب السياسي للحزب، لاحظ تراجعا واضحا للشق الحداثي والديمقراطي من الأحزاب في هذا الإستحقاق البلدي، وهو ما يطرح تساؤلات عدة لعل ابرزها كيف سيتم الإستعداد للإنتخابات التشريعية القادمة ؟.

وأضاف أن المكتب السياسي ناقش كذلك التحالفات الممكنة لتكوين المجالس البلدية، مبينا أن التوجه العام للحزب يؤكد أن الفائزين من حزب آفاق تونس لن يدخلوا في تحالفات غير طبيعية، في إشارة لحركة النهضة.





كما صرح بأن الحزب سيعمل على إيجاد أغلبية مريحة في المجالس البلدية، حتى يتمكن من العمل بأريحية، وحتى لا يتم تعطيل المرفق البلدي، وسيتعامل مع البلديات التي ضمن فيها مقاعد حالة بحالة فيما يتعلق بتكوين تحالفات ممكنة فيها.

وقال الهلالي، بخصوص الإتحاد المدني ومستقبله، إنه مازال محل نقاش وتقييم، وهناك سلبيات واضحة في طريقة عمله، خاصة أن مكوناته تعاملت بشكل سلبي مع قائمات هذا الإئتلاف في عدد من الدوائر البلدية. ”



