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لطفي البحري قد يعود لمصافحة المصدح عبر موجات الإذاعة الوطنية

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:28 ص
لطفي البحري قد يعود لمصافحة المصدح عبر موجات الإذاعة الوطنية
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محمد وليد الجموسي
 
 
أكدت صحيفة الجمهورية أنّ الاعلامي لطفي البحري سيعود بعد غياب طويل لمصافحة مستمعي الاذاعة الوطنية من خلال برنامج يومي خلال شهر رمضان القادم .
وحسب نفس المصدر فانه تم الاتفاق مع لطفي البحري على تقديم برنامج فني ثقافي من الاثنين الى الجمعة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر والى غاية الساعة الخامسة مساء، ويحمل البرنامج عنوان " رمضان يجمعنا" .
هذا البرنامج لن يكتفي باستضافة  نجوم الفن والثقافة والاعلام  في تونس وحسب, بل من العالم العربي، ولن يكتفي البرنامج بالحوارات الحصرية بل ستتخلله أركان قارة كجوائز مهداة الى المستمعين وبث مسلسل ديني تأليف وسيناريو لطفي البحري بعنوان " أيام العرب في الاسلام" من تمثيل فرقة الاذاعة الوطنية . 

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