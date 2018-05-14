اتحاد الشغل يمنح درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي

سلم اتحاد الشغل درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي تكريما لنضاله النقابي وذلك في احتفائية نظّمها السبت ببورصة الشغل بمناسبة إحياء أربعينية الفقيد.





ومثلت الأربعينية فرصة اجتمعت فيها العائلة الموسعة للفقيد فضلا عن عدد من المناضلين الذين شاركوه محنه وقضاياه , وقد تضمن مدخل بورصة الشغل معرضا لصور الفقيد (منها صورة لزفافه مع المناضلة ليلى عدّة) وللمقالات التي تولى نشرها طيلة سنوات وعكست مجالات اهتمامه ومنها حقوق الانسان والنضال النقابي والثقافة واللائكية والسياسة والعدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها..



