ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الشغل يمنح درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:27 ص
اتحاد الشغل يمنح درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 
سلم اتحاد الشغل درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي تكريما لنضاله النقابي وذلك في احتفائية نظّمها السبت ببورصة الشغل بمناسبة إحياء أربعينية الفقيد.

ومثلت الأربعينية فرصة اجتمعت فيها العائلة الموسعة للفقيد فضلا عن عدد من المناضلين الذين شاركوه محنه وقضاياه , وقد تضمن مدخل بورصة الشغل معرضا لصور الفقيد (منها صورة لزفافه مع المناضلة ليلى عدّة) وللمقالات التي تولى نشرها طيلة سنوات وعكست مجالات اهتمامه ومنها حقوق الانسان والنضال النقابي والثقافة واللائكية والسياسة والعدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها..

اتحاد الشغل يمنح درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي
اتحاد الشغل يمنح درع الاتحاد للفقيد صالح الزغيدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 2:40:09 AM