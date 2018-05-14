جلمة: أهالي المنطقة يرفضون تشغيل أحد الآبار ويلوّحون بالتصعيد

نظم عشية أمس الأحد عدد من أهالي جلمة وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية بالجهة وذلك للتعبير عن رفضهم للتهديدات الصادرة من والي سيدي بوزيد باستعمال القوة العامة لتشغيل احدى الآبار بمنطقة السوايبية معتبرين أنّ هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على المائدة المائية بالمنطقة.

وشارك في هذا التحرك الاحتجاجي وفق مصادر صحفية, رؤساء القائمات المكونة للمجلس البلدي وممثلين عن المجتمع المدني والاتحاد المحلي للشغل

ولوّح المحتجون بالتحول اليوم الاثنين لمنطقة السوايبية والتصدي لهذا القرار الصادر عن السلطة الجهوية وفق تعبيرهم



