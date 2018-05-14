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سعفان الصغير: رئيس الإسماعيلي منعني من انتقاد جهاز المنتخب

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:21 ص
سعفان الصغير: رئيس الإسماعيلي منعني من انتقاد جهاز المنتخب
سعفان الصغير
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علاء خليف
 

أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بمستوى محمد عواد حارس مرمى الدراويش، متمنيًا له التوفيق مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقبلة.

 

وقال "الصغير" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " محمد عواد حارس مرمى مميز ونجح في أن يصنع اسمًا لنفسه في الكرة المصرية".

 

وأضاف: " أعرف محمد عواد منذ الصغر وأعتبر "أنا اللي ربيته" واجتهد كثيرًا في التدريبات حتى وصل لما عليه الآن، وأسعد كثيرًا بإشادة الجميع بمستواه الفني وأتمنى استمراره بنفس المستوى".

 

وواصل:" أتمنى التوفيق لـ"عواد" مع المنتخب في روسيا ومع الوحدة السعودي وأن يعود مجددًا للإسماعيلي بيته".

 

ورفض "الصغير" إبداء رأيه في حراس مرمى منتخب مصر ومن الأحق بالتواجد في كأس العالم وقال: "إبراهيم عثمان منعني من الحديث عن منتخب مصر أو توجيه أي انتقادات للجهاز الفني للفراعنة".

 

المزيد عن: محمد عواد سعفان الصغير رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة إبراهيم عثمان
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