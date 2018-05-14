رنا سماحة لـ"الفجر الفني": "كوميديا البؤساء" عرض يحترم كل الأذواق (فيديو)
الإثنين 14/مايو/2018 - 02:16 ص
شيماء عطية - تصوير: مصطفى فتحي
أعربت الفنانة الشابة رنا سماحة، بطلة عرض "كوميديا البؤساء" عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول العرض، مشيدة بأداء فريق العمل والمخرجة مروة رضوان، لافتة إلى أن العرض سيشهد تغييرات كثيرة عند عودته للعرض في موسم عيد الفطر.
وأضافت "رنا" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أنها تلعب شخصية "شيري" وهي فتاة حالمة إلا أن الظروف تعاكسها، داعية الجمهور لحضور العرض، والذي أكدت أنه يحترم كل الأذواق.
"كوميديا البؤساء، بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى، استعراضات، رشا مجدى، أشعار أحمد حسن راؤول، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى تصوير فوتوغرافية مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.
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