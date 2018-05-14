رنا سماحة لـ"الفجر الفني": "كوميديا البؤساء" عرض يحترم كل الأذواق (فيديو)





أعربت الفنانة الشابة رنا سماحة، بطلة عرض "كوميديا البؤساء" عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول العرض، مشيدة بأداء فريق العمل والمخرجة مروة رضوان، لافتة إلى أن العرض سيشهد تغييرات كثيرة عند عودته للعرض في موسم عيد الفطر.







وأضافت "رنا" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أنها تلعب شخصية "شيري" وهي فتاة حالمة إلا أن الظروف تعاكسها، داعية الجمهور لحضور العرض، والذي أكدت أنه يحترم كل الأذواق.







