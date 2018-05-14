مدرب المقاولون العرب السابق يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، أن نادي ذئاب الجبل مازال يستفيد ماديا من وراء بيع محمد صلاح، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال عودة، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن شريف حبيب رئيس النادي وقتها ساهم بشكل كبير في تسويق محمد صلاح، مؤكدا آن اللاعب يمتلك سرعات ومهارات كبيرة جعلته يصبح أفضل لاعب في العالم حاليا.





وتابع أن محمد صلاح شخص متواضع في تعاملاته مع الآخرين مما ساهم بشكل كبير في حب الجماهير له.