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هل يحسم سامي الفهري الخلاف بين مايا القصوري وكريم الغربي؟

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:12 ص
هل يحسم سامي الفهري الخلاف بين مايا القصوري وكريم الغربي؟
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محمد وليد الجموسي
 
 
ذكر موقع "تونيفيزيون" أنّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري قام بتوجّيه تحذير إلى الثنائي مايا القصوري وكريم الغربي بعد التلاسن والتشنج الذي صدر بينهما,  وطالب بتطويق الخلاف.
وكانت القصوري قد اِنتقدت بشدة تصريحات الممثل كريم الغربي في “أمور جدية” عن الإسلام بخصوص موقفه من التصريحات الأخيرة للفنانة الشعبية زينة القصرينية.
و وصفت مايا القصوري كريم الغربي بـ”المتناقض”، حيث قالت: “كريم شعرو طويل ما ينجمش يدافع على الاسلام خاطرو تشبه بالاناث، مما جعل كريم الغربي يردّ عليها بنشر صور لها، قائلا “مايا “قلقها كيفاش أنا قلت باللي نعملو نبقاو ديما مسلمين نستغفرو..هي قالت كريم الغربي شعرو طويل تشبه بالاناث ما عندوش الحق يحكي على الاسلام وفي التصاور هاذم تلقاوها تتشبه بالمعيز مع احترامي للمعيز بريشتيني استحمليني”.

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