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اليوم.. عمومية طارئة لـ"الصيادلة" للبت في مشكلات النقابة

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:38 ص
اليوم.. عمومية طارئة لـالصيادلة للبت في مشكلات النقابة
نقيب الصيادلة محيي عبيد
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منى صموئيل
 
تعقد نقابة الصيادلة، اليوم الإثنين، جمعية عمومية طارئة بقاعة اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، الساعة الثانية ظهرًا، للبت فى المشكلات التي تواجه نقابة الصيادلة.

ومن المقرر أن تنظر العمومية الطارئة، في أفعال بعض أعضاء مجلس النقابة التي أدخلتها في مشاكل عديدة، كما سيتم النظر في صرف بدلات بدون وجه حق، وجميع قرارات مجلس النقابة التي تم اتخاذها اعتبارًا من الاجتماع رقم 60 وحتى تاريخه.
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