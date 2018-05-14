"خير زمان": نقدم خصومات تصل لـ35%
الإثنين 14/مايو/2018 - 03:32 ص
نعيم يوسف
قال حمادة إبراهيم، مدير مبيعات ماركت "خير زمان"، إن التخفيضات لديهم تصل من 30 إلى 35%، موضحا أنه لديهم جميع الأصناف "من الإبرة للصاروخ".
وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن كل ما يحتاجه البيت المصري سيجده في "مترو"، و"خير زمان".
وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن كل ما يحتاجه البيت المصري سيجده في "مترو"، و"خير زمان".