"خير زمان": نقدم خصومات تصل لـ35%



وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن كل ما يحتاجه البيت المصري سيجده في "مترو"، و"خير زمان".

قال حمادة إبراهيم، مدير مبيعات ماركت "خير زمان"، إن التخفيضات لديهم تصل من 30 إلى 35%، موضحا أنه لديهم جميع الأصناف "من الإبرة للصاروخ".