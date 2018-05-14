زينة القصرينية تعكس الهجوم على مايا القصوري (فيديو)

هاجمت زينة القصرينية في تصريح لإذاعة الجوهرة، كرونيكار برنامج كلام الناس بقناة الحوار التونسي، مايا القصوري مشبهة اياها ب”سيدة العريفة التي تعرف كل شيء ولا تخطأ ابدا ، مضيفة بالقول بسخرية ” لا اعتقد انها كانت تتحصل على 20/20 في اعدادها خلال المدرسة .

واضافت بالقول” برنامج كلام الناس عبارة عن حضبة للتقطيع والترييش لسب وثلب الناس واخراج تصريحاتهم عن سياقها وفق تعبيره.

وختمت بالقول” شكيت بيكم لربي وما نسامحكمش وشكيت بيكم للقضاء ايضا ولن اتراجع.



