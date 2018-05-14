بروكسال تحتضن الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسال الثلاثاء 15 ماي 2018 أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ، وبحضور جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار، حسب ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية.





وكشفت الوزارة في بلاغ لها ان هذا الاجتماع يمثل مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشراكة في ماي 2017، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين واستكشاف إمكانيات تعزيز الشراكة المتميزة بين الطرفين للفترة ما بعد 2020.

كما سيتم بهذه المناسبة إطلاق مبادرات تعاون جديدة لدعم الشراكة لاسيما في مجال اللامركزية على إثر تنظيم تونس للانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، والتنمية والشباب والتعاون السياحي والثقافي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية للتكوين والتبادل الدبلوماسي بين تونس والاتحاد الأوروبي، حسب المصدر ذاته.





وتتطلع تونس إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الفضاء الأوروبي بما يعزز ما حققته بلادنا في مجال الانتقال الديمقراطي ويساعدها على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية وعلى تجسيم مختلف الاصلاحات الاقتصادية وأولويات المخطط التنموي 2016-2020.







