منجي الحرباوي: حركة نداء تونس فازت في الانتخابات البلدية باستحقاق وجدارة

قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي في تصريح صحفي إن حركة نداء تونس فازت في الانتخابات البلدية وحازت المرتبة الثانية باستحقاق وجدارة، وذلك في ردّه على الأطراف التي وصفها بالمأجورة والتي أطلقت حملات لتشويه حزبه وقياداته من خلال الترويج لفشل النداء في الاستحقاق الانتخابي البلدي، على حد تعبيره.





وأكّد الحرباوي أن نداء تونس باق وسيواصل خدمة مصالح التونسيين رغم سعي بعض الأطراف المشبوهة إلى ضرب الحزب.



