ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأورمان": أجرينا 35 ألف عملية قلب مجانا

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:24 ص
الأورمان: أجرينا 35 ألف عملية قلب مجانا
محمود فؤاد
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن السبب الرئيسي في افتتاح مستشفى للسرطان في الأقصر، هو أنهم وجدوا معاناة كبيرة لأهالي الصعيد المرضى، وتم اختيار الأقصر لأنها تقع في وسط الصعيد.

وأضاف "فؤاد" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، الأحد، أن المستشفى تقدم خدمة متميزة جدا، وتقدم خدمة مجانية مائة بالمائة، وأجروا أكثر من 35 ألف عملية قلب مجانا.

وتابع، أنهم استقبلوا مرضى من الجزائر وليبيا والسودان، وتستقبل أي شخص دون النظر عن كونه قادر أم لا.
المزيد عن: جمعية الحم الأورمان أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:10:14 AM