"الأورمان": أجرينا 35 ألف عملية قلب مجانا



وأضاف "فؤاد" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، الأحد، أن المستشفى تقدم خدمة متميزة جدا، وتقدم خدمة مجانية مائة بالمائة، وأجروا أكثر من 35 ألف عملية قلب مجانا.



وتابع، أنهم استقبلوا مرضى من الجزائر وليبيا والسودان، وتستقبل أي شخص دون النظر عن كونه قادر أم لا.

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن السبب الرئيسي في افتتاح مستشفى للسرطان في الأقصر، هو أنهم وجدوا معاناة كبيرة لأهالي الصعيد المرضى، وتم اختيار الأقصر لأنها تقع في وسط الصعيد.