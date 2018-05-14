صفاقس: 3 تلميذات يقدمن على الانتحار الجماعي بشرب دواء الفئران

أقدمت 3 تلميذات أصيلات عقارب من ولاية صفاقس الليلة البارحة على محاولة انتحار جماعي بشرب دواء الفئران، حسب ما أكده مصدر أمني.





وأضاف المصدر ذاته في تصريح لحقائق أون لاين، أمس الأحد 13 ماي 2018، ان التلميذات الثلاث يدرسن بنفس القسم بالسنة السابعة من التعليم الأساسي، مشيرا الى ان اثنتين منهنّ تناولن السم في منزل احداهنّ والثالثة كانت بمنزلها ولكنّ محاولة الانتحار كانت في الوقت ذاته.





وأكد المصدر ذاته، انه تم نقل الفتيات الثلاث الى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وأذنت النيابة العمومية بصفاقس بفتح تحقيق في الحادثة.



