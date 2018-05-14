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عاجل.. الشاطر: اتحاد الكرة يدرس هبوط 6 أندية في الموسم المقبل

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:51 ص
عاجل.. الشاطر: اتحاد الكرة يدرس هبوط 6 أندية في الموسم المقبل
إسلام الشاطر
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن دراسة مسئولي اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اقتراح من بعض أعضاء الجمعية العمومية لفكرة جديدة للتنافس في الدوري الممتاز، وهي هبوط 6 فرق من الدوري لإشعال شكل المنافسة في الدوري العام المقبل.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم"  في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن مسئولي اتحاد كرة القدم يرون أن هذا الاقتراح سيساهم فى تنشيط الدوري الممتاز، ويساعد  على شكل المنافسة للهروب من شبح الهبوط.

 

وتابع نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، أن هذا المقترح لاقى استحسان البعض داخل الجمعية العمومية بالجبلاية.

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