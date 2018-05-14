الجامعة العامة للكهرباء والغاز تدعو منظوريها لتعليق قرار الإضراب





دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، منظوريها إلى تعليق قرار عدم السياقة لغير السواق الفعليين، والعودة إلى السير العادي للعمل بالشركة إلى حين انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية.





وذكرت، في بيان لها مساء الأحد 13 ماي 2018، أنه إثر جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف حول النقاط التي تضمنتها برقية الإضراب، وبعد التشاور مع جمع من النقابيين يمثلون نقاباتهم في الجهات، فإن النتائج التي أسفرت عنها هذه الجلسة كانت إيجابية مبدئيا في انتظار عرضها على الهيئة الإدارية كسلطة قرار، وذلك في أقرب وقت ممكن لاتخاذ ما تراه صالحا للدفاع عن مناعة الشركة وديمومتها.





يذكر أن أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانوا نفذوا يوم 10 ماي الحالي، بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إضرابا عاما في كامل أنحاء البلاد، وذلك احتجاجا على "الوضعية الحرجة التي تمر بها الستاغ والتي تهدد ديمومتها جراء سياسات ذات توجهات ليبرالية خاضعة لإملاءات خارجية تهدف إلى التفويت فيها"، وفق ما جاء في بيان أصدرته الجامعة قبل يوم من موعد الإضراب.



