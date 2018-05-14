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اليوم انتهاء اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:56 ص
اليوم انتهاء اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية
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محمد وليد الجموسي
 
تنتهي اليوم الاثنين اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسجيل طعن وحيد .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت اثر الاعلان عن النتائج الاولية ليلة الاربعاء الماضي دخول ، المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الأجل الأقصى للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الإدارية في فترة تتراوح بين بين 21 و27 يوما.

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