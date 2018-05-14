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اجتماع متوقع اليوم للمصادقة على برنامج الإنقاذ وتحديد هيكلة الحكومة القادمة

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:52 ص
اجتماع متوقع اليوم للمصادقة على برنامج الإنقاذ وتحديد هيكلة الحكومة القادمة
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محمد وليد الجموسي
 
من المنتظر أن يجتمع اليوم  رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس الجمهورية لمناقشة مشروع خارطة الإنقاذ الاقتصادي الذي أعدته لجنة الخبراء والمصادقة على النسخة النهائية  والنظر في طبيعة الحكومة القادمة.

وتوقّعت مصادر صحفية  ان يتم في هيكلة الحكومة الجديدة التخلي عن خطة كاتب دولة باستثناء وزارة الخارجية والاقتصار على عدد محدود من الوزراء.

كما ينتظر ان يكون التحوير كبيرا مع إمكانية دمج بعض الوزارات في إطار الحد من عدد أعضاء الحكومة ولإضفاء نجاعة اكبر على الوزارات المعنية بالدمج.

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