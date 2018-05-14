بطل "كوميديا البؤساء" لـ"الفجر الفني": العرض يستمد روح الرواية الفرنسية ويركز على الإيجابيات (فيديو)



كشف الفنان إيهاب الزناتي، بطل عرض "كوميديا البؤساء" عن دوره في العرض، حيث يجسد شخصية "جميل" وهو محور الشر في العمل، لافتًا إلى أنه حاول تقديمه من منظور جديد وبشكل كوميدي خفيف، حتى لا يكرهه الجمهور.





وأضاف "الزناتي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن القائمين على العرض يسعون خلال فترة التوقف إلى تفادي الأخطاء التي وقعت خلال الثماني ليالي عرض الماضية، مؤكدًا أن العرض ليس له علاقة بالعمل الفرنسي "البؤساء" لفيكتور هوجو، وإنما استمد منه روح العمل والتركيز على الإيجابيات.



"كوميديا البؤساء، بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى، استعراضات، رشا مجدى، أشعار أحمد حسن راؤول، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى تصوير فوتوغرافية مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.





