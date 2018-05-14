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وفد وزاري تونسي في زيارة إلى المملكة العربية السعودية

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:51 ص
وفد وزاري تونسي في زيارة إلى المملكة العربية السعودية
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محمد وليد الجموسي
 
 
يؤدي وفد وزاري يتكون من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ووزير المالية، محمد رضا شلغوم، زيارة عمل الى الرياض يومي 13 و 14 ماي الحالي، وذلك لمتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الى المملكة العربية السعودية، يوم 15 افريل 2018، للمشاركة في اعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

وعقد الوفد الوزاري ظهر الاحد 13 ماي الجاري، وفق بلاغ للخارجية، جلسة مباحثات مع زير الخارجية السعودي، عادل الجبير، كما أجرى عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت سبل دعم التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مواصلة الاعداد للدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية والدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين.

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