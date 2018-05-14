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استشارية نفسية تكشف خطورة الزواج عبر الإنترنت

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:21 ص
استشارية نفسية تكشف خطورة الزواج عبر الإنترنت
الدكتورة أسماء عبدالعظيم
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كساب أحمد
 
قال الدكتورة أسماء عبدالعظيم، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن البنت الآن أصبحت تخرج وتتعامل مع الشارع، وليست في حاجة إلى خاطبة أو مواقع للزواج.

وتابعت "عبدالعظيم"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، الأحد، أن التطبيق يحصل على معلومات عن البنت الراغبة في الزواج مثل السن ولون البشرة، لافتة إلى أن هذه أسئلة سطحية، والزواج لا يقام في واقع افتراضي.

وأضافت أن بعض الشباب قد يدخلون إلى هذا الموقع بدون رغبة حقيقية في الزواج، ولكن بهدف اصطياد البنات.
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