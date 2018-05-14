أحمد عكاشة: عايشت أجواء ثورة يوليو.. وبيتنا كان مكانا لتجمع الظباط الأحرار



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن جميع الضباط الأحرار بما فيهم الرئيس جمال عبدالناصر يأتون إلى منزلهم.



ولفت إلى أنه في أحد المرات بعد عودته من الخارج، وجلس مع جمال عبدالناصر، وكان الأخير مؤمنا بالاشتراكية وأنها سبب السعادة.



وأوضح أن ثروت عكاشة كان لدية مشروعا ثقافيا ويريد خلق ثقافة ليست موجودة في البلاد العربية، وكان مشروعه الكبير هو أكاديمية الفنون لجميع الفنون.

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه عايش أجواء ثورة يوليو في منزله، وكان الجلوس مع كبار الضباط شيء يسعده، حيث كان يتجمع الضباط الأحرار في منزلهم.