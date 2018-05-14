مصطفى قمر يتألق في حفل غنائي لصالح إحدى شركات السيارات (صور)





أحيا الميجا ستار مصطفى قمر مساء أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت سفح الأهرامات لصالح إحدى الشركات الكبرى في مجال السيارت بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.









وقدم قمر عدد كبير من أغانيه المميزة التي ألهبت الحفل وتفاعل معها الجمهور والتي تألق بها طوال مشواره الفني منها "لسه حبايب"، "منايا "، "سكة العاشقين"، "هي"، "حياتي"، "افتكرني" بجانب الأغاني التي أصدرها حديثا مثل (يخرب عقلك بحبك) و (إنت اللي اخترتي) وغيرها ممن طالب الحضور بسماعها.









وفاجأ مصطفي قمر الحضور بتقديمه لموهبة صاعدة (سيف) والذي أعلن قمر، أنه ضمن مجموعة تبناها فنيًا ويقوم بالإنتاج لها وشاركه سيف، في غناء أغنيتين بالحفل مما أثار إعجاب الحاضرين وطالبوه بتقديم المزيد من المواهب.