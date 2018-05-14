رئيس المترو: عجز الصيانة يصل لـ82% منذ 4 سنوات

قال المهندس علي فضالي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، إن شركة المترو تعاني من عجز مالي كبير بالنسبة للصيانات، خلاف أن هناك حاجة لتطوير الخط الأول، خاصة أن معظم قطع الغيار الخاصة به أصبحت لا تنتج، ولهذا تم تحريك سعر تذكرة المترو.



وأضاف "فضالي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن لديه عجز يصل لـ82% فيما يخص بعمرات المترو، والباقي يحصل عليه من وزارة المالية، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من أربع سنوات.



وتابع أن تكلفة تذكرة الـ9 محطات 3.88 جنيه، وتباع بـ3جنيهات فقط، والـ16 محطة تكلفتها تزيد عن 7 جنيهات وتوفر للمواطن بـ5 جنيهات، أما الـ35 محطة تكفلتها أكثر من 16 جنيهًا، وتوفر للمواطن بـ7 جنيهات.

