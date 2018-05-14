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مرتضى منصور يكشف موقفه من ضم متعب وعبد الله السعيد

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:52 ص
مرتضى منصور يكشف موقفه من ضم متعب وعبد الله السعيد
عبد الله السعيد ومتعب
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عمرو مصطفى
 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن عماد متعب مهاجم الأهلي من أفضل المهاجمين في السنوات الماضية.

 

وقال مرتضى عبر برنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: " لم نتفاوض مع متعب وما يتردد غير صحيح على الاطلاق".

 

وعن إمكانية التعاقد مع عبد الله السعيد ، قال مرتضى:" عبد الله السعيد راح خلاص ربنا يوفقه في أي مكان".

 

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