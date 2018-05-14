فرج عامر: لاعبو سموحة تأثروا بالأحداث المحيطة بنهائي كأس مصر

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة، غضبه من الأجواء المحيطة بنهائي كأس مصر أمام الزمالك، المقرر لها يوم الثلاثاء.

وقال فرج عامر عبر برنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد": " لاعبو الفريق تأثروا بالأجواء المحيطة بمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك".

وتابع: " سأعقد اجتماعًا غداً مع اللاعبين من أجل الشد من أزرهم للفوز بنهائي الكأس".