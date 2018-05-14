بعد شائعة الأرز.. "التموين": "إحنا مبنعملش حاجة في الخفاء"



وتابع رمضان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، أنه لدينا أرز يكفينا ويزيد عن حاجتنا بـ750 ألف طن، والاحتياطي متوفر.



وأضاف أن الوزارة تشتري كميات وتقوم بتوفيرها على الدعم، مشيرًا إلى أنه لن ينجرف وراء أي أمور غير صحيحة تجارية.



قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تتعامل مع 70 مليون مواطن يستفيدون بدعم التموين، مضيفًا: "إحنا مبنعملش حاجة في الخفاء".