مرتضى منصور يكشف سر العفو عن نجم الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن أزمة محمد إبراهيم ستنتهي بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة.

وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة "صدى البلد": " محمد إبراهيم ابن من أبناء الزمالك وسيتم رفع الإيقاف عنه عقب مباراة نهائي كأس مصر".

وواصل:" العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب كانت بسبب تجاوزه في حق إيهاب جلال المدير الفني السابق والأمر انتهى تماماً".