مرتضى منصور يكشف سر العفو عن نجم الزمالك
الإثنين 14/مايو/2018 - 12:45 ص
عمرو مصطفى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن أزمة محمد إبراهيم ستنتهي بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة.
وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة
"صدى البلد": " محمد إبراهيم ابن من أبناء الزمالك وسيتم رفع الإيقاف
عنه عقب مباراة نهائي كأس مصر".
وواصل:" العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب كانت بسبب
تجاوزه في حق إيهاب جلال المدير الفني السابق والأمر انتهى تماماً".
المزيد عن: مرتضى منصور محمد إبراهيم رياضة العفو الأخبار الرياضية أخبار الرياضة