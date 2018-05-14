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مرتضى منصور يكشف سر العفو عن نجم الزمالك

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:45 ص
مرتضى منصور يكشف سر العفو عن نجم الزمالك
محمد إبراهيم
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عمرو مصطفى
 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن أزمة محمد إبراهيم ستنتهي بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة.

 

وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة "صدى البلد": " محمد إبراهيم ابن من أبناء الزمالك وسيتم رفع الإيقاف عنه عقب مباراة نهائي كأس مصر".

 

وواصل:" العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب كانت بسبب تجاوزه في حق إيهاب جلال المدير الفني السابق والأمر انتهى تماماً".

 

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