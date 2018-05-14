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عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد تعيين "فاروق" حكما لنهائي الكأس

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:36 ص
عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد تعيين فاروق حكما لنهائي الكأس
مرتضى منصور
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عمرو مصطفى
 

 

اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تعيين محمد فاروق لمباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة يوم الثلاثاء.

 

وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة "صدى البلد" :" أزمة مباراة السوبر بدأت بتعيين محمد فاروق حكماً لمباراة نهائي كأس مصر".

 

وتابع:"الجبلاية عينت فاروق للنهائي بناء على طلب رئيس سموحة فرج عامر".

 

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