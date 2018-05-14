عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد تعيين "فاروق" حكما لنهائي الكأس
الإثنين 14/مايو/2018 - 12:36 ص
عمرو مصطفى
اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تعيين محمد فاروق
لمباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة يوم الثلاثاء.
وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة
"صدى البلد" :" أزمة مباراة السوبر بدأت بتعيين محمد فاروق حكماً لمباراة
نهائي كأس مصر".
وتابع:"الجبلاية عينت فاروق للنهائي بناء على طلب رئيس
سموحة فرج عامر".
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