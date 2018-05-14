مصطفى حسني حصريا على شاشة "أون" لمدة ثلاث سنوات









ويتضمن هذا التعاقد برامج خاصة فى رمضان من كل عام، وفي هذا العام يقدم مصطفى حسني برنامجًا مميز باسم "حائر" يقتحم فيه الكثير من القضايا التى يتسائل فيها الشخص عن حقائق مهمة تمس حياتنا واليقين بالله.





وقد صرح الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة مجموعة اعلام المصريين "انضمام مصطفى حسنى إضافة كبيرة لقنوات أون وذلك ضمن حرصنا على تطوير شكل ومضمون المحتوى على شاشة أون، ويأتى ضمن خطتنا الموسعة لخريطة جديدة مميزة تخدم المشاهد المصري".









وقع الداعية الإسلامي مصطفى حسني، تعاقدًا حصريًا مع شبكة قنوات أون المملوكة لمجموعة إعلام المصريين وذلك لتقديم برنامج دينى لمدة ثلاثة اعوام و حتى عام 2020.