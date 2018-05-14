ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى حسني حصريا على شاشة "أون" لمدة ثلاث سنوات

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:28 ص
مصطفى حسني حصريا على شاشة أون لمدة ثلاث سنوات
طباعة
الفجر الفني
 

وقع الداعية الإسلامي مصطفى حسني، تعاقدًا حصريًا مع شبكة قنوات أون المملوكة لمجموعة إعلام المصريين وذلك لتقديم برنامج دينى لمدة ثلاثة اعوام و حتى عام 2020.

ويتضمن هذا التعاقد برامج خاصة فى رمضان من كل عام، وفي هذا العام يقدم مصطفى حسني برنامجًا مميز باسم "حائر" يقتحم فيه الكثير من القضايا التى يتسائل فيها الشخص عن حقائق مهمة تمس حياتنا واليقين بالله.

وقد صرح الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة مجموعة اعلام المصريين "انضمام مصطفى حسنى إضافة كبيرة لقنوات أون وذلك ضمن حرصنا على تطوير شكل ومضمون المحتوى على شاشة أون، ويأتى ضمن خطتنا الموسعة لخريطة جديدة مميزة تخدم المشاهد المصري".


المزيد عن: مصطفى حسني عقد داعية اسلامي برامج دينية اون الفجر الفني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 1:10:06 AM