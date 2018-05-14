أبرز أخبار التوك شو الأحد 13/5/2018: حقيقة ارتفاع أسعار السكر واختفاء الأرز
الإثنين 14/مايو/2018 - 02:46 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - هدي عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإتربي": تعويم الجنيه قرار تاريخي
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه قضى على السوق الموازية للعملات الحرة، مضيفا: "قرار التعويم قرار تاريخي".
"بكري": بعض المؤسسات الصحفية القومية على وشك الإفلاس
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المؤسسات الصحفية القومية على وشك الإفلاس، وبعض منهم لا تستطيع دفع رواتب العاملين أو الحوافز، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية.
"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر واختفاء الأرز
نفي محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، ما تردد حول زيادة أسعار السكر والأرز والدقيق والزيت، مؤكدًا أن سعر السكر خلال شهر رمضان انخفض لأكثر من 20% بمعارض "أهلًا رمضان"، حيث يبلغ سعر السكر من 7.75 جنيه إلى 8.5 جنيه.
متحدث "المترو": بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لركوب المريض والمرافق له مجانًا
قال المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، المواطنين أن هناك برتوكول تعاون بين المترو ومستشفى 57357 لركوب الطفل المريض والمرافق معه مجانًا طوال فترة علاجه، مشيرًا إلى أن الموظفين والعمال بأي مهنة ويستقلوا المترو بصفة مستمرة لهم 4 اشتراكات.
النقل: الإقبال على مكاتب اشتراكات المترو تضاعف 4 مرات اليومين الماضيين
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن الإقبال على مكاتب اشتراكات المترو اليومين الماضيين تضاعف 4 مرات، معقبًا: "الناس واعية".
الرئيس السيسي لشباب إفريقيا: تحدياتنا واحدة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المشاركين في نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن شباب القارة الأفريقية يواجهون تحديات واحدة، تختلف بشكل بسيط من دولة لأخرى.
"التموين": قررنا منع شراء الأرز لتحقيق التوازن بالأسواق.. ووفرنا البديل (فيديو)
أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين، أن وزارة التموين تقرر الامتناع عن شراء الأرز عملًا بمبدأ التوازن، وعدم شرائها للأرز أدى إلى توافره بأسعار مناسبة في الأسواق.
"اتصالات البرلمان": سنتخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية
قال أحمد بدراوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات، منوها أن مجلس النواب سيأخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غدا.
وزير المالية: حجم الصادرات يتزايد.. والواردات في انخفاض (فيديو)
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارجي، مؤكدا أن حجم الصادرات في تزايد مقابل انخفاض ملموس في الواردات.
متحدث "المترو": وفرنا اشتراكات مدتها شهر للمواطنين للتسهيل عليهم
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق: "وفرنا اشتراكات لمدة شهر للمواطنين للتسهيل عليهم؛ المرحلة الأولى 130 جنيه، المرحلة الثانية 165 جنيه، المرحلة الثالثة 180 جنيه، المرحلة الرابعة 250 جنيه"، موضحًا أن سبب الأزمة الأيام الماضية هو عدم وجود "فكة"، وتطبيق النظام الجديد.
محمود سعد عن ارتفاع الأسعار: "كفاية ضرب"
قال الإعلامي محمود سعد، إنه لا يمتلك توكيلات مثل الزعيم الراحل سعد زغلول لكي يتحدث عن هموم الناس، معقبًا: "لما وحد يكون مرتبه 2000 جنيه قولي يعمل بيهم إيه، هو في حد متلذذ من لجوء البعض للشحاتة، كفاية ضرب عايزين شوية شتيمة".
برلماني: مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا في التجارب السريرية
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية تأخر بشكل كبير معقبًا: "مصر يُجري فيها التجارب السريرية بدون علم المريض، وهى الأولى عربيًا وأفريقيا في هذا الأمر".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإتربي": تعويم الجنيه قرار تاريخي
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه قضى على السوق الموازية للعملات الحرة، مضيفا: "قرار التعويم قرار تاريخي".
"بكري": بعض المؤسسات الصحفية القومية على وشك الإفلاس
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المؤسسات الصحفية القومية على وشك الإفلاس، وبعض منهم لا تستطيع دفع رواتب العاملين أو الحوافز، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية.
"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر واختفاء الأرز
نفي محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، ما تردد حول زيادة أسعار السكر والأرز والدقيق والزيت، مؤكدًا أن سعر السكر خلال شهر رمضان انخفض لأكثر من 20% بمعارض "أهلًا رمضان"، حيث يبلغ سعر السكر من 7.75 جنيه إلى 8.5 جنيه.
متحدث "المترو": بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لركوب المريض والمرافق له مجانًا
قال المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، المواطنين أن هناك برتوكول تعاون بين المترو ومستشفى 57357 لركوب الطفل المريض والمرافق معه مجانًا طوال فترة علاجه، مشيرًا إلى أن الموظفين والعمال بأي مهنة ويستقلوا المترو بصفة مستمرة لهم 4 اشتراكات.
النقل: الإقبال على مكاتب اشتراكات المترو تضاعف 4 مرات اليومين الماضيين
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن الإقبال على مكاتب اشتراكات المترو اليومين الماضيين تضاعف 4 مرات، معقبًا: "الناس واعية".
الرئيس السيسي لشباب إفريقيا: تحدياتنا واحدة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المشاركين في نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن شباب القارة الأفريقية يواجهون تحديات واحدة، تختلف بشكل بسيط من دولة لأخرى.
"التموين": قررنا منع شراء الأرز لتحقيق التوازن بالأسواق.. ووفرنا البديل (فيديو)
أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين، أن وزارة التموين تقرر الامتناع عن شراء الأرز عملًا بمبدأ التوازن، وعدم شرائها للأرز أدى إلى توافره بأسعار مناسبة في الأسواق.
"اتصالات البرلمان": سنتخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية
قال أحمد بدراوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات، منوها أن مجلس النواب سيأخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غدا.
وزير المالية: حجم الصادرات يتزايد.. والواردات في انخفاض (فيديو)
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارجي، مؤكدا أن حجم الصادرات في تزايد مقابل انخفاض ملموس في الواردات.
متحدث "المترو": وفرنا اشتراكات مدتها شهر للمواطنين للتسهيل عليهم
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق: "وفرنا اشتراكات لمدة شهر للمواطنين للتسهيل عليهم؛ المرحلة الأولى 130 جنيه، المرحلة الثانية 165 جنيه، المرحلة الثالثة 180 جنيه، المرحلة الرابعة 250 جنيه"، موضحًا أن سبب الأزمة الأيام الماضية هو عدم وجود "فكة"، وتطبيق النظام الجديد.
محمود سعد عن ارتفاع الأسعار: "كفاية ضرب"
قال الإعلامي محمود سعد، إنه لا يمتلك توكيلات مثل الزعيم الراحل سعد زغلول لكي يتحدث عن هموم الناس، معقبًا: "لما وحد يكون مرتبه 2000 جنيه قولي يعمل بيهم إيه، هو في حد متلذذ من لجوء البعض للشحاتة، كفاية ضرب عايزين شوية شتيمة".
برلماني: مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا في التجارب السريرية
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية تأخر بشكل كبير معقبًا: "مصر يُجري فيها التجارب السريرية بدون علم المريض، وهى الأولى عربيًا وأفريقيا في هذا الأمر".
المزيد عن: مصطفي البكري متحدث مترو الأنفاق قانون التجارب السريرية الرحلة الحم ابرز اخبار التوك شو إفريقى 9