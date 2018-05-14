مرتضى يهاجم رئيس سموحة ويطالب باستبعاد الثلاثي من تحكيم نهائي الكأس
الإثنين 14/مايو/2018 - 12:28 ص
عمرو مصطفى
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فرج عامر رئيس سموحة بسبب ما وصفه بمجاملة اتحاد الكرة للقلعة البيضاء.
وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة
"صدى البلد" :" كلام فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مجاملة الجبلاية للزمالك
مرفوض شكلاً وموضوعاً".
وواصل:" تعيين محمد فاروق بناء على طلب فرج عامر ونحن
نطالب باستبعاد الثلاثي محمد فاروق ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين من إدارة المباراة".
وتابع: "لا يوجد لدينا أي مانع من استقدام طاقم تحكيم
أجنبي لنهائي كأس مصر ونرحب بأي حكم مصري ماعدا الثلاثي سالف الذكر".
المزيد عن: نهائي كاس مصر مرتضى منصور فرج عامر سموحة رياضة رئيس سموحة الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة