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مرتضى يهاجم رئيس سموحة ويطالب باستبعاد الثلاثي من تحكيم نهائي الكأس

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:28 ص
مرتضى يهاجم رئيس سموحة ويطالب باستبعاد الثلاثي من تحكيم نهائي الكأس
مرتضى منصور
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عمرو مصطفى
 

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فرج عامر رئيس سموحة بسبب ما وصفه بمجاملة اتحاد الكرة للقلعة البيضاء.

 

وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة "صدى البلد" :" كلام فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مجاملة الجبلاية للزمالك مرفوض شكلاً وموضوعاً".

 

وواصل:" تعيين محمد فاروق بناء على طلب فرج عامر ونحن نطالب باستبعاد الثلاثي محمد فاروق ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين من إدارة المباراة".

 

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مانع من استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ونرحب بأي حكم مصري ماعدا الثلاثي سالف الذكر".

 

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