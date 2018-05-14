مرتضى يهاجم رئيس سموحة ويطالب باستبعاد الثلاثي من تحكيم نهائي الكأس

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فرج عامر رئيس سموحة بسبب ما وصفه بمجاملة اتحاد الكرة للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى عبر برنامج " مع شوبير" على قناة "صدى البلد" :" كلام فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مجاملة الجبلاية للزمالك مرفوض شكلاً وموضوعاً".

وواصل:" تعيين محمد فاروق بناء على طلب فرج عامر ونحن نطالب باستبعاد الثلاثي محمد فاروق ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين من إدارة المباراة".

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مانع من استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ونرحب بأي حكم مصري ماعدا الثلاثي سالف الذكر".