هل يعود كأس مصر لأحضان الإسكندرية بعد غياب 8 سنوات من بوابة سموحة؟

تعد مدينة الإسكندرية من أجمل وأعرق المدن الساحلية على مستوى العالم، دائماً ما تقام عليها البطولات والمباريات الهامة لامتلاكها لستاد الجيش المصري ببرج العرب، والذي صعد منه المنتخب المصري للمونديال بعد غياب ٢٨ عاما، تمتلك الثغر العديد من الأندية أبرزها الاتحاد وسموحة وحرس الحدود والأوليمبي والترام.

ويواجه نادي سموحة نظيره الزمالك الثلاثاء المقبل بنهائي كأس مصر، باحثاً عن البطولة الأولى في تاريخه بعد وصوله للمباراة النهائية للمسابقة للمرة الثانية وسبق له خسارة النهائي من الزمالك موسم ٢٠١٤ بهدف دون رد.

وأحرزت أندية الإسكندرية ١١ بطولة لكأس مصر، فهل يحقق سموحة اللقب الـ ١٢ بعد غياب عن مدينة الثغر لمدة ٨ سنوات.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في التقرير التالي الفرق السكندرية التي حققت أقدم البطولات المصرية (كأس مصر).

* الاتحاد السكندري:-

حقق زعيم الثغر البطولة ٦ مرات

١- عام ١٩٢٦ على حساب النادي الأهلي.

٢- عام ١٩٣٦ على حساب نادي السكة الحديد.

٣- عام ١٩٤٨ على حساب نادي الزمالك.

٤- عام ١٩٦٣ على حساب نادي الزمالك.

٥- عام ١٩٧٣ على حساب النادي الأهلي.

٦- عام ١٩٧٦ على حساب النادي الأهلي.

* النادي الأوليمبي:-

١- عام ١٩٣٣ على حساب نادي السكة الحديد.

٢- عام ١٩٣٤ على حساب النادي الأهلي.

* نادي حرس الحدود:-

١- عام ٢٠٠٩ على حساب نادي إنبي.

٢- عام ٢٠١٠ على حساب النادي الأهلي.

* نادي الترام:-

١- عام ١٩٣٩ على حساب نادي البوليس.

يذكر أن الإسكندرية تمتلك بطولة دوري وحيدة عام ١٩٦٦ أحرزها النادي الأوليمبي وبطولتين لكأس السوبر أحرزهما نادي حرس الحدود.