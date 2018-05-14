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أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:09 ص
أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)
سونام كابور
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شيماء أحمد
 
ظهرت النجمة الهندية سونام كابور، لأول مرة عقب زفافها في مطار دلهي، أثناء توجهها إلى فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن تسير سونام على السجادة الحمراء يومي 14 و 15 مايو كممثلة للعلامة التجارية "لوريال باريس"، حيث تشارك معهم منذ 8 سنوات.


وكانت سونام قد تزوجت من رجل الأعمال أناند أهوجا يوم 8 مايو الجاري، وكان من المخطط أن يسافر معها لحضور كان ثم قضاء شهر العسل في أوروبا، ولكن تم تأجيله إلى أكتوبر بسبب إنشغال سونام في التصوير.

أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)
أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)
أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)
أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)
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