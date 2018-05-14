أول ظهور لـ سونام كابور عقب زفافها (صور)

ومن المقرر أن تسير سونام على السجادة الحمراء يومي 14 و 15 مايو كممثلة للعلامة التجارية "لوريال باريس"، حيث تشارك معهم منذ 8 سنوات.





وكانت سونام قد تزوجت من رجل الأعمال أناند أهوجا يوم 8 مايو الجاري، وكان من المخطط أن يسافر معها لحضور كان ثم قضاء شهر العسل في أوروبا، ولكن تم تأجيله إلى أكتوبر بسبب إنشغال سونام في التصوير.