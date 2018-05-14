عاجل.. نيمار يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

حقق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي موسم 2017-2018، متفوقا على زميله في الفريق، الأوروجوياني إيدينسون كافاني.

ويمنح الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين في فرنسا، الجائزة سنويا، وقدمها لنيمار مواطنه الأسطورة رونالدو دا ليما.

وساهم النجم البرازيلي البالغ من العمر 26 عاماً بقدر كبير في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، إذ سجل 19 هدفاً ومنح 13 تمريرة حاسمة.

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة قوية يوم 25 فبراير خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا، غاب على إثرها عن كأس فرنسا ومباريات الفريق الباريسي في الليج أ.