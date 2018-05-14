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الرئيس السيسي: فخور بحضوري لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:10 ص
الرئيس السيسي: فخور بحضوري لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي (صور)
عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شباب مصر يثبت كل يوم جدارتهم بالتقدير والاحترام.

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "فخور بحضورى لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى الذي أعده وأداره الشباب المصرى باحترافية".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات جلسات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي.

ويشارك فى النموذج عدد من الشباب العرب والأفارقة ليتناقشوا ويتحاوروا فى التحديات التى تواجههم وكيفية التغلب عليها ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية المرموقة ورفيعة المستوي، بحضور ممثلين لأكثر من 20 دولة عربية وأفريقية، من الطلاب الأفارقة والعرب للدارسين بجمهورية مصر العربية، بالإضافة لشباب البرنامج الرئاسى بدفعاته.

الرئيس السيسي: فخور بحضوري لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي (صور)
الرئيس السيسي: فخور بحضوري لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي (صور)
الرئيس السيسي: فخور بحضوري لنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي (صور)
المزيد عن: نموذج محاكات الاتحاد الإفريقي مصر عبد الفتاح السيسي الشباب إفريقيا أخبار مصر
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