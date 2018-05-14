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عمرو أديب: برامج تنظيم الأسرة لن تنجح بمصر إلا في هذه الحالة

الإثنين 14/مايو/2018 - 12:52 ص
عمرو أديب: برامج تنظيم الأسرة لن تنجح بمصر إلا في هذه الحالة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال عمرو أديب، إن وزارة الصحة ستطبق برنامجا جديدا لتنظيم الأسرة في 9 محافظات، معتبرا أن مشكلة تنظيم الأسرة لا تقل أهمية من مشكلة نقص المياه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، الأحد، إلى أن برامج تنظيم الأسرة لن تنجح إلا إذا كانت وسائل تنظيم الأسرة مجانية، مضيفا: "مش هنقدر نقنع الأسرة المصرية أن تنظيم الأسرة يكون بفلوس".

وأضاف أنه لو لم يحدث تنظيم للأسرة بشكل جاد في مصر، الفصول لن تكفينا، والقمح لن يكفينا، وكذلك المياه.
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